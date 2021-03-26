Финал Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 пройдет в Тюмени

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что финал Кубка мира по лыжным гонкам следующего сезона состоится в комплексе «Жемчужина Сибири» в Тюмени.

«Финал Кубка мира пройдет в Тюмени. Начнем готовиться буквально с завтрашнего дня. Старты пройдут в «Жемчужине Сибири», где есть все для проведения соревнований такого уровня. Надо будет исправить очень длинный спуск на финише, кто садится сзади, выигрывает», - цитирует ТАСС Вяльбе.

На трассе комплекса «Жемчужина Сибири» с 27 марта по 4 апреля пройдет чемпионат России по лыжным гонкам. В турнире планируют принять участие все сильнейшие лыжники, включая действующего победителя Кубка мира Александра Большунова.