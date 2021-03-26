FIS отреагировала на слова Елены Вяльбе о допинге норвежцев

Международная федерация лыжного спорта (FIS) прокомментировала слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе в адрес норвежских спортсменов.

В начале марта Вяльбе выразила мнение, что успехи норвежцев связаны в том числе с препаратами, которые они принимают по справкам.

«Мы не можем подтвердить данное заявление госпожи Вальбе. В настоящее время существует лишь небольшое количество терапевтических исключений, выданных FIS», — говорится в заявлении федерации.

Ранее в ВАДА заявили, что спортсмены, подвергающиеся высоким нагрузкам, часто страдают от астмы из-за сильной вентиляции легких, а воздействие холодного воздуха может усилить это воздействие.