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Вяльбе рассказала о восстановлении Спицова от перелома руки

13:17
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что лыжник Денис Спицов быстро восстановился после перелома руки благодаря уникальному врачу.

«Нам повезло, что в такую трудную минуту нас познакомили с таким врачом, которая, я считаю, уникальный человек», — приводит ТАСС слова Вяльбе.

Она добавила, что спортсмен уже может полноценно выходить на старт.

Спицов сломал руку 1 марта во время тренировки на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11003273

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