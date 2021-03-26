Вяльбе рассказала о восстановлении Спицова от перелома руки

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что лыжник Денис Спицов быстро восстановился после перелома руки благодаря уникальному врачу.

«Нам повезло, что в такую трудную минуту нас познакомили с таким врачом, которая, я считаю, уникальный человек», — приводит ТАСС слова Вяльбе.

Она добавила, что спортсмен уже может полноценно выходить на старт.

Спицов сломал руку 1 марта во время тренировки на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.