Елена Вяльбе: «Рада за Устюгова, начало очень хорошее»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала победу Сергея Устюгова в первой гонке «Тур де ски"-2019/20. Устюгов выиграл масс-старт в Ленцерхайде, второе место разделили норвежец Йоханнес Клебо и еще один россиянин Александр Большунов.

— В целом гонка получилась нелегкой, трасса была узкой, — цитирует «РИА Новости» Вяльбе. — Тактически Серега выиграл эту гонку, выступил на все 100 процентов, лучше некуда, он молодец. Рада за него. Начало очень хорошее, я довольна результатом. Всегда приятно смотреть на такие результаты, значит, не зря работали.

Не могу сейчас подойти к Сане, спросить у него что случилось. Думаю, он не ожидал, что Клебо бежит справа. Почти то же самое, что он делал с Клебо, норвежец сделал с ним.