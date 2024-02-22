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Лыжные гонки

22 февраля, 12:48

Вяльбе назвала диверсией возможное создание лыжной лиги вне FIS

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала «СЭ» инициативу семи европейских стран создать лыжную лигу вне Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Ничего не знаю. Ничего не думаю. Мы работаем под эгидой FIS. Считаю, что это все какая-то диверсия», — сказала Вяльбе «СЭ».

Ранее NRK сообщил, что Швеция, Финляндия, Германия, Австрия, Италия, Словения, Швейцария и Норвегия собираются создать собственные соревнования, которые будут существовать вне системы FIS.

Российские и белорусские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

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Елена Вяльбе
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