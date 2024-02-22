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Лыжные гонки

22 февраля, 13:39

Губерниев — о лыжной Суперлиге: «Без россиян это будет обычная «говнолига»

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» инициативу семи европейских стран создать лыжную лигу вне Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Идея здравая, потому что я считаю, что FIS с точки зрения развития лыжных гонок исчерпала себя как федерация. Она убивает лыжи, это всем давно понятно. Эти совершенно дурацкие решение, чтобы женщины бегали 50 километров, отказаться от варианта эстафеты 4 по 5, 4 по 10, 30 километров. То есть звание короля лыж уже разыграно не будет, пусть и неофициальное. Очень смешно делать суперлигу без российских лыжников. Это то же самое, как делать футбольную Суперлигу без испанских команд или без английских. Это же смешно. Если Суперлига в футболе без «Барселоны», то это не Суперлига, а говно. То же самое мы скажем про Суперлигу лыжников. Ребята, эта лига будет называться «говнолигой», потому что каждый нормальный человек понимает, что слово «супер» применительно и к норвежцам, без всякого сомнения, но и к россиянам. Поэтому без россиян это будет обычная «говнолига», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Губерниев считает, что создание лыжной суперлиги не поможет вернуть популярность лыжным гонкам.

«Популярности лыжных гонок поможет прежде всего возвращение россиян, а второй момент — это изменение формата. Нужно подумать о том, как сделать смотрибельный формат. Нужно отказаться от всего бреда, который предлагает FIS, может быть, проводить какие-то эксперименты, делать интересные гонки, зрелищные, контактные. Надо смотреть по статистике, по зрительскому интересу, потому что-то, что мы видим в последнее время — FIS убивает лыжи. В Международной федерации лыжных гонок есть прыжки с трамплина, а лыжи в сферу интересов FIS давно не входят. Тур де Ски превращается в клоунаду, призовые маленькие, лидеры пропускают соревнования», — добавил Губерниев.

Ранее NRK сообщил, что Швеция, Финляндия, Германия, Австрия, Италия, Словения, Швейцария и Норвегия собираются создать собственные соревнования, которые будут существовать вне системы FIS.

Российские и белорусские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

Дмитрий Губерниев
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