"Думаю, Большунов рассчитывал на другой результат". Клебо - об итогах масс-старта в Канаде

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в масс-старте на этапе Кубка мира в канадском Квебеке. 22-летний спортсмен добавил, что россиянин Александр Большунов, вероятно, был разочарован своим результатом в этой гонке: он сломал палку за 1,5 километра до финиша и стал седьмым.

- Я полагаю, он не совсем удовлетворен этой гонкой, - приводит слова Клебо TV2. - Вероятно, он рассчитывал на другой результат. Это понятно. По крайней мере, завтра у меня будет отличная возможность выиграть гонку. Я должен ею воспользоваться.

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