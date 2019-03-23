"Дерьмо случается". Крамер - о сломанной палке Большунова в масс-старте

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер эмоционально отреагировал на поломку палки Александра Большунова в масс-старте на этапе Кубка мира в канадском Квебеке. 22-летний россиянин сломал правую палку за 1,5 километра до финиша и стал седьмым.

- Знаю, что палка сломалась, но что там случилось точно, не могу сказать, - приводит слова Крамера Dagbladet. - Дерьмо случается. Совсем не радостно, что так вышло. Но что делать?

Напомним, Большунов занимает второе место в зачете Кубка мира. Он на 42 очка отстает от норвежца Йоханнеса Клебо, занимающего первое место.

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