Депутат Свищев: «Никакого уголовного преследования Большунова быть не может»

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал заявления финских юристов по инциденту на финише эстафеты на этапе кубка мира в Лахти с участием российского лыжника Александра Большунова.

— Это может до абсурда дойти. Для того чтобы было реально уголовное дело, необходимо доказать факт преднамеренности нанесение телесных повреждений. Доказать сейчас, что он столкнулся специально или просто на эмоциях, случайно, будет почти нереально, — сказал Свищев «СЭ». — То, что это было спровоцировано — факт. Все мы прекрасно видели по видео как финский лыжник грубо перегородил дорогу, причем непрофессионально, неспортивно. Нужно подготовить ответное заявление в судейскую комиссию или FIS, чтобы дали правовую оценку действий финского лыжника.

Никакого уголовного преследования в отношении Большунова быть не может. Другой вопрос, что FIS может наложить санкции на лыжника. Очень не хотелось бы, чтобы это произошло. Елена Вяльбе очень авторитетный человек в FIS, думаю, она сможет отстоять интересы федерации и нашего спортсмена. Финн сам спровоцировал, теперь делает вид, что пострадавший. Разобрались бы по-мужски, тогда конфликт был бы исчерпан. Многие иностранные лыжники поддерживают Большунова, потому что это было неспортивное поведение со стороны финна. Конечно, оправдывать россиянина здесь нельзя. Большунову нужно вставить по первое число, провести с ним беседу. Все эти его эмоции и чрезмерная спортивная злость работают против него. Нужно было просто всем принести извинения друг перед другом и конфликт был бы исчерпан.

По словам финского юриста Оскара Линдберга, Большунову может грозить более двух лет лишения свободы.

24 января Большунов попал в скандальную историю на «Тур де Ски»: на финишной прямой мужской эстафеты финский лыжник Йони Мяки подрезал россиянина, после чего Александр махнул в его сторону палкой и нанес удар. После финиша Александр врезался в Мяки и уронил соперника. Большунова дисквалифицировали за неспортивное поведение, а команду лишили бронзы в эстафете. Медали получила вторая команда из России.

(Анастасия Пастернак)