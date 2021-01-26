В Финляндии считают: Большунов может получить почти три года тюрьмы

Финский юрист Оскар Линдберг сообщил, что российскому лыжнику Александру Большунову может грозить тюремных срок за нападение на финского лыжника Йони Мяки во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

«Во-первых, после финиша Большунов повалил Мяки на землю, — цитирует Линдберга matchtv.ru. — В финском уголовном праве это обычно воспринимается как нападение средней или малой тяжести (причинение вреда здоровью или побои в российском уголовном праве). Согласно последним решениям Верховного суда Финляндии необязательный физический контакт сразу же после гонки или игры считается событием, произошедшим вне спортивного мероприятия. Поскольку Большунов толкнул своего соперника Мяки после финиша, такое поведение может быть расценено как уголовно наказуемое нападение, а не как обычный физический контакт в ходе гонки. Такие правонарушения наказываются в соответствии с главой 21 Уголовного кодекса Финляндии, которая посвящена преступлениям против жизни и здоровья. Если Большунов будет осужден за нападение согласно Раздела 5 главы 21, то ему может грозить штраф или лишение свободы до двух лет».

По словам Линдберга, Большунову может грозить более двух лет лишения свободы.

«Во-вторых, перед финишем Большунов размахивал своей палкой так, что, возможно, пытался ударить Мяки, — сказал юрист. — Большунов мог даже не попасть, не дотянуться до Мяки, однако в соответствии с Разделом 5 Главы 21 Уголовного кодекса Финляндии даже попытка причинить кому-либо телесные повреждения является в Финляндии уголовным преступлением. Ударить кого-либо лыжной палкой также будет равносильно нападению с нанесением вреда здоровью легкой или средней степени тяжести, о чем говорилось выше.

Оба преступления Большунова будут рассматриваться как одно, так как они были совершены непосредственно друг за другом. Если Большунов будет осужден за оба преступления, то максимальная санкция для него может составить до двух лет и восьми месяцев лишения свободы".

Напомним, ранее стало известно, что полиция финского региона Хяме получила заявление от двух граждан о нанесении увечий на имя Большунова. Заявление будет рассмотрено в течение двух недель.

Большунеов во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти ударил Мяки в финишном спурте, когда тот перегородил ему дорогу и тем самым отказался от честной борьбы. После финиша российский лыжник въехал в соперника.

Большунов был дисквалифицирован жюри этапа за неспортивное поведение, из-за чего его команда лишилась третьего места. Бронза перешла второй сборной России, которая пришла к финишу четвертой.