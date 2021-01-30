Червоткин пропустит этап Кубка мира в Фалуне

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что лыжник Алексей Червоткин пропустит этап Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция).

«Сегодня Алексей не стартует, потому что по-прежнему чувствует дискомфорт, поэтому этап в Фалуне он пропускает. Разумеется, чемпионату мира травма не угрожает, времени достаточно. Может быть, наличие этой паузы с какой-то стороны даже пойдет на пользу, чтобы он мог физически немного отдохнуть», — цитирует «РИА Новости» Бородавко.

Этап Кубка мира в Фалуне проходит с 29 по 31 января. Червоткин не выступал в индивидуальной гонке в пятницу из-за ушиба.