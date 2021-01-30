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Червоткин пропустит этап Кубка мира в Фалуне

10:37
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Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что лыжник Алексей Червоткин пропустит этап Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция).

«Сегодня Алексей не стартует, потому что по-прежнему чувствует дискомфорт, поэтому этап в Фалуне он пропускает. Разумеется, чемпионату мира травма не угрожает, времени достаточно. Может быть, наличие этой паузы с какой-то стороны даже пойдет на пользу, чтобы он мог физически немного отдохнуть», — цитирует «РИА Новости» Бородавко.

Этап Кубка мира в Фалуне проходит с 29 по 31 января. Червоткин не выступал в индивидуальной гонке в пятницу из-за ушиба.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210130/chervotkin-1595243312.html

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