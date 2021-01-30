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Кубок мира по лыжным гонкам: Большунов против норвежцев, во сколько начало

14:00
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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Сегодня, 30 января, в Фалуне состоится мужской масс-старт на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Начало — в 15.30 (мск).

Сборную России на этом старте представят Александр Большаков, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Сергей Устюгов, Андрей Ларьков и Илья Порошкин.

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция мужского масс-старта в лыжных гонках

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