Отец Большунова прокомментировал решение извиниться за инцидент с финским лыжником

Отец Александра Большунова прокомментировал решение сына извиниться за инцидент с финским лыжником Йони Мяки во время эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти.?

«Только сильный духом человек может извиниться, он это сделал чисто по-человечески. Эмоции порой захлестывают, адреналин и гнев могут заставить человека поступить неправильно. Хорошо, что он находит в себе силы извиниться», — цитирует ТАСС Александра Большунова-старшего.

Напомним, что Большунов во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти ударил Мяки в финишном спурте, когда тот перегородил ему дорогу. После финиша российский лыжник въехал в соперника.

Большунов был дисквалифицирован жюри этапа за неспортивное поведение, из-за чего его команда лишилась третьего места. Бронза перешла второй сборной России, которая пришла к финишу четвертой.

26 января стало известно, что полиция финского региона Хяме получила заявление от двух граждан о нанесении увечий на имя Большунова. Заявление будет рассмотрено в течение двух недель.