Чепалова рада, что у нее пять детей
Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова призналась, что рада тому, что у нее большая семья. Спортсменка является матерью пятерых детей.
— Как вы решились на такое количество детей?
— Если честно, так получилось. Но я рада, большая семья — это очень круто. Пусть даже мне некогда отдохнуть и просто полежать, все равно... Сейчас уже дети подросли, некоторые стали обижаться, что я кому-то уделяю больше внимания. Хотя такого, конечно, нет и быть не может. (Наталья Марьянчик)
Полностью интервью Юлии Чепаловой — здесь
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/skiing/reviews/trehkratnaya-olimpiyskaya-chempionka-yuliya-chepalova-o-pobedah-bolshunova-kak-vada-lomaet-karery-sportsmenam-1651750/