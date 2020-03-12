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Чепалова рада, что у нее пять детей

12:45

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова призналась, что рада тому, что у нее большая семья. Спортсменка является матерью пятерых детей.

— Как вы решились на такое количество детей?

— Если честно, так получилось. Но я рада, большая семья — это очень круто. Пусть даже мне некогда отдохнуть и просто полежать, все равно... Сейчас уже дети подросли, некоторые стали обижаться, что я кому-то уделяю больше внимания. Хотя такого, конечно, нет и быть не может. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Юлии Чепаловой — здесь

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/skiing/reviews/trehkratnaya-olimpiyskaya-chempionka-yuliya-chepalova-o-pobedah-bolshunova-kak-vada-lomaet-karery-sportsmenam-1651750/

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