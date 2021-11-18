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Чемпионка мира Йонна Сундлинг пропустит «Тур де Ски» из-за подготовки к Олимпиаде

19:35
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Двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам Йонна Сундлинг пропустит гонку «Тур де Ски».

«Я хотела пропустить «Тур де Ски» еще в прошлый раз, но тогда мои планы изменились. Этой зимой я решила не участвовать — буду тренироваться. Потому что поеду на Олимпиаду за золотом», — приводит слова шведской лыжницы Ski-nordique.

Многодневка «Тур де Ски» пройдет с 28 декабря по 4 января. Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля и завершится 20 февраля.

Дополнительная информация:

https://www.ski-nordique.net/jonna-sundling-forfait-pour-le-tour.6422867-72348.html

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