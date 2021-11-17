Большунов: «Этот сезон важен для меня, я еще не пробежал свои лучшие гонки»

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о своем физическом состоянии после травм.

«Самое важное — каждый день стараться стать лучше, — приводит слова лыжника финское издание Kestavyys Urheilu. — Хотя в этом году у меня были сложности, сделавшие это невозможным. Весной падение с велосипеда, потом боли в ахилле, а в довершение — проблемы с зубами. После операции на челюсти мы все тщательно спланировали. Каждый день оцениваем ситуацию, наблюдаем, как организм реагирует на нагрузку. Важно доверять своим ощущениям и чувствовать реакцию тела на нагрузки. Для меня это главный индикатор».

Также 24-летний Большунов ответил на вопрос, чем будет заниматься после завершения карьеры.

«В данный момент я полностью сосредоточен на лыжных гонках и не задумываюсь о том, чем буду заниматься после этого. Этот сезон очень важен для меня, все мысли только об этом. Думаю, я еще не пробежал свои лучшие гонки», — сказал он.

Большунов является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне, четырехкратным призером Олимпийских игр 2018 года и двукратным победителем лыжной многодневной гонки «Тур де Ски».

26 ноября стартует первый этап Кубка мира-2021/22 по лыжным гонкам, который пройдет в городе Рука (Финляндия).