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Бородавко: «Ступак хорошо разложила силы по дистанции»

17:58

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко остался доволен выступлением Юлии Ступак в гонке преследования на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе. Россиянка одержала победу на 10-километровой дистанции классическим стилем, обогнав на 0,7 секунды шведку Эббу Андерссон.

— Юля очень хорошо разложила силы по дистанции, — цитирует ТАСС Бородавко. — На сегодняшний день она имеет лучшие спринтерские качества и на финише сумела опередить Андерссон.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10412765

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