Тренер сборной России считает справедливым решение лишить Фалееву золотой медали

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко в беседе с «СЭ» прокомментировал эпизод, который произошел с российской лыжницей Анастасией Фалеевой на юниорском чемпионате мира в Вуоккатти (Финляндия).

«На мой взгляд, решение правильное, поскольку Настя действительно наступила на лыжу спортсменки. Это привело к падению. Все видно на камерах, особенно при замедленном повторе. Своей левой лыжей Настя ударила чешской спортсменке по пятке. Это падение лишило Настю второго места».

Также Бородавко отметил, что не считает, что данный удар был сделан умышленно.

«Естественно, это было сделано неумышленно. Настя уже догоняла ее и просто поздно перешла вправо. Если бы она это сделала на пару метров пораньше, то у нее было бы время избежать этого падения», — добавил Бородавко.

Сегодня, 11 февраля, Фалееву лишили золота, которое она завоевала в спринте классическим стилем на ЮЧМ в Вуокатти. Победу аннулировали из-за того, что на финише россиянка задела лыжу лидировавшей чешки Терезы Берановой.

(Владимир Пушкарев)