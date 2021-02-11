Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в беседе с «СЭ» прокомментировала новость о том, что российскую лыжницу Анастасию Фалееву лишили золотой медали после столкновения с чешской лыжницей Терезой Берановой.

«Я считаю, что это справедливо. Спортсменка нарушила правила. Если правила будут делать удобными для кого-то, то проще их вообще не писать. Я вам скажу, что 99% процентов спортсменов нарушают правила неумышленно и несут за это наказание. Можно сказать, что сегодня на судьбу золотых медалей может влиять и определенный элемент случайности», — сказала Вяльбе «СЭ».

11 февраля Фалееву лишили золота, которое она завоевала в спринте классическим стилем на юниорском чемпионате мира в Вуокатти. Победу аннулировали из-за того, что на финише россиянка задела лыжу лидировавшей чешки Терезы Берановой.

(Владимир Пушкарев)