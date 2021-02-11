Шведская лыжница Луизе Линдстрем прокомментировала падение чешки Терезы Берановой в спринте классическим стилем на молодежном чемпионате мира в Финляндии. По ходу гонки Беранова подрезала Линдстрем, из-за чего та запнулась и потеряла несколько секунд.

За несколько метров до финиша Беранова сама упала. Ее лыжу задела россиянка Анастасия Фалеева, которая потом была за это лишена золотой медали.

«Я очень недовольна тем, что сделала чешка на последнем холме. Я заметила ее справа от себя, и она выехала прямо передо мной. У меня не было времени думать, но я не хотела сдаваться. Она испортила мне весь день. Поделом ей», — приводит слова Линдстрем SVT.

Чемпионат мира в Финляндии завершится 14 февраля.