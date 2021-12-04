Бородавко ответил на обвинение норвежки Йохауг в неспортивном поведении россиянки Сориной

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» заявление норвежки Терезы Йохауг, которая обвиняет Татьяну Сорину в неспортивном поведении.

Ранее, 4 декабря, 33-летняя Йохауг заявила, что Сорина несколько раз наступала ей на палки во время индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

«Я этот момент не видел, но вполне допускаю, что это было, так как у нас контактный вид спорта. Татьяна ведь шла за Йохауг, поэтому вполне возможно, что разок или другой наступила ей на палку. Я не вижу здесь неспортивность. Неспортивность — это когда преградили путь, не пустили, специально бьют по лыжам или по палкам. Но, когда на протяжении двух или трех кругов они идут друг за другом, то вполне вероятно, что она могла коснуться несколько раз», — сказал Бородавко «СЭ».

27-летняя Сорина заняла 9-е место в индивидуальной гонке в Лиллехаммере. Йохауг стала второй, первая — шведка Фрида Карлссон.