«Она буквально ездила мне по палкам». Йохауг высказала претензии в адрес россиянки Сориной

Знаменитая норвежская лыжница Тереза Йохауг высказала претензии в адрес россиянки Татьяны Сориной после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Она буквально ездила мне по палкам, несколько раз их цепляла. Это раздражало. Я теряла ритм. Я знаю, что она делала это не специально, но в то же время нельзя бежать по палкам бегущего впереди. Так не делается», — приводит слова Йохауг Nettavisen.

Норвежка показала второй результат в гонке, Сорина стала девятой.