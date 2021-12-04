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«Она буквально ездила мне по палкам». Йохауг высказала претензии в адрес россиянки Сориной

16:22
Тереза Йохауг. Фото Reuters
Тереза Йохауг. Фото Reuters
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Знаменитая норвежская лыжница Тереза Йохауг высказала претензии в адрес россиянки Татьяны Сориной после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Она буквально ездила мне по палкам, несколько раз их цепляла. Это раздражало. Я теряла ритм. Я знаю, что она делала это не специально, но в то же время нельзя бежать по палкам бегущего впереди. Так не делается», — приводит слова Йохауг Nettavisen.

Норвежка показала второй результат в гонке, Сорина стала девятой.

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Иван Шитик все материалы автора
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