Сорин: «Татьяна сожалеет из-за того, что произошло между ней и Йохауг на гонке»

Егор Сорин, тренер и муж лыжницы Татьяны Сориной, прокомментировал слова тренера женской сборной Норвегии Уле Мортена Иверсена о неспортивном поведении россиянки.

«Татьяна сожалеет, что такое получилось, но для нее было нелегко идти в том же ритме, что и Тереза, потому что Татьяна идет шире, в то время как норвежка идет с большей частотой. Татьяна сожалеет, что это произошло. Я понимаю, что нелегко сохранять спокойствие. Но я думаю, что это то, что должно решаться между двумя женщинами, а не между тренерами», — приводит слова тренера NRK.

Во время гонки Сорина цепляла палки Йохауг, когда спортсменки какое-то время шли вместе на разных кругах. После окончания выступления россиянка извинилась перед норвежкой.

В итоне Йохауг пришла второй в коньковой гонке на 10 км, а Сорина финишировала восьмой.