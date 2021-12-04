Тренер женской сборной Норвегии Иверсен: «Сорина продемонстрировала неспортивное поведение»

Тренер женской сборной Норвегии Уле Мортен Иверсен считает, что россиянка Татьяна Сорина показа неспортивное поведение во время коньковой гонки на 10 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Я сказал тренеру, что Сорина продемонстрировала неспортивное поведение и попросил ее перестать так поступать. Когда кто-то постоянно цепляет твои палки, ты теряешь больше, чем три десятые. Но это не имеет значения. Гонка была хорошей. Йохауг была раздосадована, но никакого протеста не будет», — приводит слова Иверсена NRK.

Во время гонки Сорина цепляла палки Йохауг, когда спортсменки какое-то время шли вместе на разных кругах.

В итоне норвежка пришла второй в коньковой гонке на 10 км, а россиянка финишировала восьмой.