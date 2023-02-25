Ступак считает проявлением неуважения заявления иностранных лыжников о бойкоте россиян

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак не понимает, почему иностранные лыжники позволяют себе критически высказываться в адрес российских спортсменов и призывать к бойкоту турниров в случае их допуска к соревнованиям.

«Когда я взяла небольшую паузу в этом сезоне, то о чемпионате мира в Планице вообще не думала, не ориентировалась на него. Поэтому сейчас даже не посмотрела ни одной гонки, только знаю, что там тоже прошли спринты и скиатлоны. Но мне неинтересно, не хочется даже смотреть. Плюс неприятно, что нас не хотят там видеть. Считаю, что спортсмены должны сохранять между собой уважительную связь. Если бы я оказалась на их месте, то никогда бы не высказалась плохо. Мне было столько звонков по поводу отстранения того или иного иностранного спортсмена и других историй, о которых они и сами рассказывали в своих книгах, но разве хоть раз кто из русских сказал про них плохо? Но по отношению к нам они сейчас проявляют полное неуважение, мы видим их заявления о бойкотах. Я считаю, что это некрасиво. Мы в любом случае вернемся, поэтому будет лучше, если у нас сохранится классная атмосфера», — приводит слова Ступак ТАСС.

В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских и белорусских лыжников от международных соревнований. Позже организация продлила отстранение на сезон-2022/23.