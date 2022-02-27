Бородавко объяснил, почему Большунов не смог заработать медаль в гонке с раздельным стартом в Лахти

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты россиян в классической гонке на 15 км с раздельным стартом на этапе Кубка мира в финском Лахти.

«Все хватило, все хорошо, просто на сегодняшний день наши соперники были сильнее. Никаких дополнительных факторов. Совсем небольшой проигрыш. У нас все получилось, и у Большунова тоже. Он пробежал то, что смог на сегодняшний день. Вполне достойный результат», — сказал Бородавко «СЭ».

27 февраля на этапе Кубка мира в финском Лахти мужчины пробежали классическую гонку на 15 км с раздельным стартом. Победу одержал финский лыжник Йиво Нисканен. Вторым стал норвежец Йоханнес Клебо. Замкнул тройку призеров швед Вильям Поромаа.

Россиянин Алексей Червоткин стал четвертым, Александр Большунов — пятым.