«Ребята не подсобрались». Петухов — о выступлении российских лыжников в гонке с раздельным стартом в Лахти

Чемпион мира-2013 по лыжным гонкам Алексей Петухов в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты россиян в классической гонке на 15 км с раздельным стартом на этапе Кубка мира в финском Лахти.

«Наверное, отсутствие медалей связано с перелетом, а также последующей адаптацией. Плюс спала ответственность. Ребята не подсобрались. Заработали медали в Пекине, и соответственно, лидеры немного просели. Вероника Степанова, которая сейчас участвует на чемпионате до 23 лет, тоже жаловалась на свое состояние. Здесь для всех загадка в том, почему Олимпиада преподносит подарки, появляются новые люди, а лидеры просаживаются. Так и Клебо сейчас оказался выше россиян. Ведь он всегда выступал хорошо на Кубках мира. Плюс, это может быть связано еще и со снегом. Европейцы больше приспособлены к своему снегу. Поэтому на Олимпиаде сложно было соревноваться в пекинских условиях с сильным духом русского человека!» — сказал Петухов «СЭ».

27 февраля на этапе Кубка мира в финском Лахти мужчины пробежали классическую гонку на 15 км с раздельным стартом. Победу одержал финский лыжник Йиво Нисканен. Вторым стал норвежец Йоханнес Клебо. Замкнул тройку призеров швед Вильям Поромаа.

Россиянин Алексей Червоткин стал четвертым, Александр Большунов — пятым.