Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты женской эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Россиянки в четверг, 4 марта, заняли второе место, золото взяла Норвегия.

«Доволен результатом, — сказал Бородавко. — Говорили девочкам, что они будут бороться за первое место. До третьего этапа так и было. Впечатления самые приятные. Все сегодня старались, выделять бы никого не стал. Тот состав, который мы сегодня выставляли, имеет хорошие перспективы в будущем».

Также Бородавко объяснил решение поставить Яну Кирпиченко на первый этап.

«Не считаю, что это был риск. Мы пробовали ее в эстафете в Лахти, где она себя проявила. В скиатлоне тоже показала себя великолепно. Сегодня она заняла свое место в команде. Каждый выполнил поставленную перед собой задачу, в итоге это вылилось в серебряную медаль», — добавил Бородавко.

(Владимир Пушкарев)