Большунов рассказал, сколько гонок побежит на чемпионате России

Российский лыжник Александр Большунов 17 марта в интервью ТАСС заявил, что примет участие во всех шести гонках чемпионата России.

«Сколько гонок побегу на чемпионате России? Всю программу, шесть стартов. На каком этапе эстафеты лучше выступить? Да я не знаю, мне без разницы. Могу все четыре пробежать», — отметил Большунов.

Чемпионат России-2021 пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе турнира спринт «классикой», скиатлон, «разделка» свободным стилем, командный спринт «коньком», эстафета и масс-старт «классикой».