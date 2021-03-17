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Большунов рассказал, сколько гонок побежит на чемпионате России

09:50
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters
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Российский лыжник Александр Большунов 17 марта в интервью ТАСС заявил, что примет участие во всех шести гонках чемпионата России.

«Сколько гонок побегу на чемпионате России? Всю программу, шесть стартов. На каком этапе эстафеты лучше выступить? Да я не знаю, мне без разницы. Могу все четыре пробежать», — отметил Большунов.

Чемпионат России-2021 пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе турнира спринт «классикой», скиатлон, «разделка» свободным стилем, командный спринт «коньком», эстафета и масс-старт «классикой».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/interviews/10918933

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