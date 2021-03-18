«Пока информации от Клебо не было». Большунов о свадьбе в норвежском стиле

Российский лыжник Александр Большунов сообщил, что его свадьба пройдет в норвежском стиле.

Торжество пройдет 24 апреля. Будущей супругой Большунова является лыжница Анна Жеребятьева.

«Свадьба скоро, это как раз и будет разгрузка. Она будет 24 апреля. Аня уже начала готовиться полгода назад, перед зимним сезоном. Я в это дело не лезу, — рассказал Большунов в эфире телеканала «Матч ТВ». - В каком стиле пройдет свадьба? В норвежском. Я не знаю, у меня пока еще нет костюма. Пока информации от Клебо не было. Как правило, они еще боятся пандемии. Иверсен в качестве тамады? Он бы справился, но мы не будем его приглашать».

Напомним, Большунов второй год подряд выиграл общий зачем Кубка мира, а также многодневку «Тур де Ски». Кроме того, он впервые стал чемпионом мира, выиграв скиатлон на ЧМ в Оберстдорфе.