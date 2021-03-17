Большунов передал переживания после марафона на ЧМ в Обертсдорфе

Российский лыжник Александр Большунов 17 марта в интервью ТАСС рассказал, как переживал после финиша в марафонской гонке на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Отпустил ли эмоции после марафона? Все, уже успокоился. Самыми тяжелыми были три-четыре часа после гонки, дальше переживать смысла уже не было — надо было готовиться к следующим стартам. Нужно ставить новые цели и не вспоминать старое, а если и вспоминать, то только с точки зрения приобретенного опыта», — заявил Большунов.

7 марта на финишной прямой Большунов после контакта с Клебо сломал палку, попав ею между своими лыжами. Решением FIS Клебо дисквалифицировали и лишили победы, Большунов получил серебро вместо бронзы, а Эмиль Иверсен — золото вместо серебра.