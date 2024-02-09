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Лыжные гонки

9 февраля, 13:15

Сергей Устюгов отказался от общения с журналистами до чемпионата России

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лыжник Сергей Устюгов заявил, что не будет общаться с журналистами до того, как начнется чемпионат России по лыжным гонкам.

«Я не общаюсь с журналистами до чемпионата России», — сказал Устюгов после финала мужского спринта классическим стилем на Всероссийской спартакиаде сильнейших 2024.

В финале спринта Устюгов занял последнее, 6-е место, уступив победившему Александру Большунову 14,27 секунды.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Чемпионат России по лыжным гонкам-2024 пройдет с 16 по 24 марта в Малиновке.

Сергей Устюгов
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