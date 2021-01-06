Большунов: «После старта понял, что ухожу в отрыв»

Российский лыжник Александр Большунов поделился ощущениями от победы в гонке преследования на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе. Россиянин увеличил отрыв в общем зачете.

— Сегодня было два варианта по ходу гонки: бежать масс-стартом и смотреть после первой отсечки, сколько секунд, либо ехать собственную гонку, если не догонят, — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ». — После старта я уже понял, что ухожу в отрыв и ехал собственную гонку. Форма неплохая, надеюсь, в дальнейшем все получится.