Большунов — о допуске на международные старты: «Достоверной информации пока что нет. Загадывать нет смысла»
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов поделился мнением по поводу предстоящего исполкома Международного олимпийского комитета, на котором должны обсудить вариант возвращения россиян на международные старты и допуск представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже.
«Пока есть неопределенная информация по допуску. Достоверной информации — будем мы выступать под нейтральным флагом или не под нейтральным — нет. Это решение, которое будет приниматься вроде как 29 марта. Вот тогда и поговорим. Сейчас загадывать и думать, что будет через две недели, какое решение будет принято, нет смысла. Потому что оно может поменяться кардинально», — сказал Большунов.
25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.
Олимпиада 2024 года в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.