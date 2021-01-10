Российский лыжник Александр Большунов второй год подряд одержал победу на многодневке «Тур де Ски». В заключительном масс-старте россиянин финишировал вторым, уступив 13 секунд соотечественнику Денису Спицову.

Сам Спицов в общем зачете занял третье место, отпустив соотечественника на 3 минуты и 36 секунд. Второе место осталось за французом Морисом Манифика, который проиграл Большунову 3 минуты и 23 секунды.

Четвертым стал Иван Якимушкин (отставание от победителя — 3 минуты и 40 секунд), пятым — Артем Мальцев (4 минуты и 3 секунды), шестым — Евгений Белов (5 минут и 8 секунд), седьмым — Андрей Мельниченко (5 минут и 23 секунды).

Лыжные гонки

Общий зачет «Тур де ски»

1. Александр Большунов (Россия) — 3:32.32,3

2. Морис Манифика (Франция) — отставание 3.23,9

3. Денис Спицов (Россия) — 3.36,7

4. Иван Якимушкин (Россия) — 3.40,6

5. Артем Мальцев (Россия) — 4.03,3

6. Евгений Белов (Россия) — 5.08,5

7. Андрей Мельниченко (Россия) — 5.23,7