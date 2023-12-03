Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 13:28

Большунов победил в масс-старте на втором этапе Кубка России

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Александр Большунов победил в масс-старте на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходили в Тюмени.

Трехкратный олимпийский чемпион показал время 57 минут 15,9 секунды.

Вторым финишировал Илья Семиков, отстав от лидера на 2,2 секунды. Третье место занял Алексей Червоткин +5,5 секунды.

Кубок России по лыжным гонкам

2-й этап, Тюмень

Мужчины

20 км, масс-старт, классический стиль

1. Александр Большунов — 57.15,9

2. Илья Семиков +2,2

3. Алексей Червоткин +5,4

4. Сергей Ардашев +5,7

5. Илья Порошкин +6,6

6. Ермил Вокуев +7,9

7. Евгений Белов +8,4

8. Евгений Семяшкин +8,6

9. Илья Трегубов +9,1

10. Иван Горбунов +17,1

Александр Большунов
Алексей Червоткин
Илья Семиков
1
Читайте также
BWF приостановила членство Национальной федерации бадминтона России
Состоялась жеребьевка Евро-2024
В центре Парижа прошел митинг в поддержку жителей Донбасса
Кличко задался вопросом о дальнейшем существовании Украины
Пушков прокомментировал слова Столтенберга о плохих новостях с Украины
Синоптик предупредил москвичей о январских морозах на следующей неделе
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Степанова выиграла масс-старт классическим стилем на втором этапе Кубка России

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости