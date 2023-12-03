Большунов победил в масс-старте на втором этапе Кубка России

Александр Большунов победил в масс-старте на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходили в Тюмени.

Трехкратный олимпийский чемпион показал время 57 минут 15,9 секунды.

Вторым финишировал Илья Семиков, отстав от лидера на 2,2 секунды. Третье место занял Алексей Червоткин +5,5 секунды.

Кубок России по лыжным гонкам

2-й этап, Тюмень

Мужчины

20 км, масс-старт, классический стиль

1. Александр Большунов — 57.15,9

2. Илья Семиков +2,2

3. Алексей Червоткин +5,4

4. Сергей Ардашев +5,7

5. Илья Порошкин +6,6

6. Ермил Вокуев +7,9

7. Евгений Белов +8,4

8. Евгений Семяшкин +8,6

9. Илья Трегубов +9,1

10. Иван Горбунов +17,1