Большунов — о конкуренции: «Все хотят обыграть меня, и я хочу»

Российский лыжник Александр Большунов высказался о конкуренции на всероссийских стартах.

«С каждым стартом все подтягиваются, все стараются, и я тоже стараюсь, тоже хочу обыграть самого себя. Все хотят, и я хочу (смеется)», — сказал Большунов в эфире телеканала «Россия 24».

Он также ответил на вопрос, увеличился ли интерес к лыжным гонкам в стране.

«Не скажу, что изменилось многое, где-то на одном уровне это число. Скорее всего, они добавляются, потому что сейчас реально мы всегда бегаем в России, есть возможность у болельщиков приехать и понаблюдать за спортсменами», — добавил спортсмен.

27-летний Большунов в текущем сезоне выиграл 20 личных гонок в Кубке России и на Спартакиаде. Также вместе с Савелием Коростелевым он стал победителем командного спринта свободным стилем на Всероссийской спартакиаде 2024 в Тюмени.