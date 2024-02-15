Большунов признался, что действительно хотел завершить спортивную карьеру

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что у него на самом деле были мысли о завершении карьеры после получения травмы.

«Да, это было, когда мы съездили, сделали МРТ. Я прочитал заключение, все эмоции были здесь, и я прям жестко разговаривал с тренером. Хотя понимал — говорю ему, что все, я заканчиваю, но сам знаю, что говорить я могу много, но сделаю, как говорится, по-своему. И он это тоже понимал. Я знаю то, что все равно должно пройти время, какой-то промежуток, чтобы это все по новой перезагрузить и пойти уже дальше работать. Все равно, когда это резко случается, ты не готов дать стопроцентный ответ, но уже через время приходит понимание, как двигаться», — сказал спортсмен в эфире телеканала «Россия 24».

27-летний Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом 2022 года, чемпионом мира в скиатлоне, двукратным обладателем Кубка мира, а также двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски». В текущем сезоне он выиграл 20 гонок в Кубке России и на Спартакиаде.