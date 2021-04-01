Большунов ответил на критику из-за снятия с гонки чемпионата России

Российский лыжник, обладатель Кубка мира Александр Большунов ответил корреспонденту «СЭ», почему пропустил гонку с раздельным стартом на чемпионате России. Лучший лыжник страны подтвердил, что был на съемках Comedy Club, но при это уточнил, что гонка изначально не стояла в рабочем графике.

— Если я не принимаю участия в чемпионате России — болельщики все равно негодуют, принимаю — тоже негодуют. (смеется)

— Вы заметили негодование в день отсутствия на «разделке»?

— Есть такое. Вроде бы весь сезон бегаешь, а здесь один старт не выходишь — и уже начинаются вопросы. Не понимаю.

— Расскажите вашу версию, почему пропустили гонку.

— «Разделку» я не бежал, потому что утром вышел на разминку, сделал ускорение и понял, что состояние не то. То есть гонка не принесла бы пользы для результата и организма, а пошла бы во вред. Приняли решение не бежать, чтобы подготовиться к Олимпийским играм и показать результат там, а не сейчас убивать организм, когда он не готов.

— Вроде как вы еще ездили на Comedy Club в Москву.

— Да, просто гонка и до этого не стояла в графике. Меня заявили. Я вышел на разминку и посмотрел по состоянию.

(Дмитрий Кузнецов)

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