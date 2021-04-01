Большунов назовет корову Оберстдорфом в честь победы на чемпионате мира

Российский лыжник Александр Большунов предположил, как может отметить победу в скиатлоне на чемпионате мира. В честь первой победы на Кубке мира он назвал свою собаку Фалун по городу проведения гонки. Теперь Большунова спросили, может ли он назвать кого-то в честь Оберстдорфа, где проходил чемпионат.

— Овчарку вы назвали в честь Фалуна. Назовете кого-нибудь в честь Оберстдорфа?

— (смеется) Пока животного нет, но хорошая идея. Корову, может. Корова Оберстдорф!

— Какие планы на олимпийский сезон, собираетесь ли перед ним отдохнуть вообще?

— Да что я буду делать — отдыхать, конечно. 10 месяцев всего осталось до Пекина, надо успеть за это время. А там уже Олимпийские игры. 10 месяцев отдыхать — и потом на Олимпиаду! (смеется) А чего, форма неплохая. Место, куда поедем, пока не выбрали, как получится. Одно могу сказать — особого отношения к олимпийскому сезону нет. Это обычный сезон, где есть главный старт, на котором нужно показать результат. Не более того.

(Дмитрий Кузнецов)

Полное интервью с Александром Большуновым читайте на сайте «СЭ».