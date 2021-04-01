Большунов сказал, что не променял бы свадьбу Клебо на шоу Губерниева

Российский лыжник Александр Большунов ответил на вопрос корреспондента «СЭ» об известном телекомментаторе Дмитрии Губерниеве. Чемпион мира сказал, что между поездкой на свадьбу главного конкурента Йоханнеса Клебо и шоу с Губерниевым выбрал бы первое. Ранее Клебо объяснил неприезд на свадьбу Александра с Анной Жеребятьевой 24 апреля съемками в шоу.

— Клебо приглашает вас с Аней (Жеребятьевой, невестой Александра. — Прим. «СЭ») на свою свадьбу. Поехали бы?

— Поехал бы, а почему нет?

— Клебо отказался из-за съемок шоу. Даже если бы было шоу с Губерниевым, выбрал бы свадьбу?

— От шоу с Губерниевым я бы точно отказался! (смеется). Потому что он любит хайп.

— Так это же хорошо.

— Ну конечно, это хорошо. (смеется).

— Перебарщивает?

— Да если честно, мне вообще без разницы.

(Дмитрий Кузнецов)

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