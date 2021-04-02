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Большунов: «Мне нужно золото Олимпиады»

13:55
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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Российский лыжник Александр Большунов заявил, что хочет выиграть золото Олимпийских игр.

— Сергей Устюгов говорил, что Кубок мира круче завоевать, чем олимпийское золото.

— Кубок мира есть, мне нужно золото. Олимпиада в приоритете, конечно.

Большунов — победитель Кубка мира-2019/20 и 2020/21. На Играх в Пхенчхане-2018 россиянин завоевал три серебра и одну бронзу.

(Дмитрий Кузнецов)

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