Большунов: «Мне нужно золото Олимпиады»
13:55
Российский лыжник Александр Большунов заявил, что хочет выиграть золото Олимпийских игр.
— Сергей Устюгов говорил, что Кубок мира круче завоевать, чем олимпийское золото.
— Кубок мира есть, мне нужно золото. Олимпиада в приоритете, конечно.
Большунов — победитель Кубка мира-2019/20 и 2020/21. На Играх в Пхенчхане-2018 россиянин завоевал три серебра и одну бронзу.
(Дмитрий Кузнецов)
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