Большунов прокомментировал критику Клебо

Российский лыжник Александр Большунов, отвечая на вопрос корреспондента «СЭ», высказался о критике со стороны норвежца Йоханнеса Клебо.

— Сергей Устюгов во время комментария командного спринта сказал, что у вас европейская техника и она сильно отличается от других. Согласны?

— Мы просто бегаем этапы Кубка мира, как-то особо не тренируюсь. Там немного все по-другому, те же норвежцы нас подучивают, как правильно делать. Тот же Йоханнес. Что-то у него приходится подсматривать. Почему бы и нет? Если мы постоянно бегаем вместе. Здесь реализую то, чему научили.

— Он выпустил видео, в котором несколько поменял свою точку зрения по поводу вашего столкновения на чемпионате мира. Мол, ты его выбивал. Как к этому относитесь?

— Не знаю. Встретимся на Олимпийских играх и там точно уже померяемся силами.

— Сейчас его заявления вас не сильно волнуют?

— Все прошло уже, назад сейчас нечего смотреть.

(Дмитрий Кузнецов)