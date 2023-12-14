Терентьев победил в квалификации спринта на этапе Кубка России, Большунов — второй
Лыжник Александр Терентьев победил в квалификации спринта классическим стилем на третьем этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Спортсмен показал время 4 минуты 13,8 секунды.
Вторым финишировал Александр Большунов, отстав на 4,65 секунды. Третье место занял Сергей Ардашев с отставанием в 6,37 секунды.
Лыжные гонки
Кубок России. 3-й этап, Кирово-Чепецк
Спринт, классический стиль
Мужчины
Квалификация
1. Александр Терентьев — 4.13,8
2. Александр Большунов +4,65
3. Сергей Ардашев +6,37
4. Савелий Коростелев +7,19
5. Андрей Собакарев +7,44
Новости