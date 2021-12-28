«Больно ощущать себя слабым лыжником». Иверсен высказался о непопадании в четвертьфинал спринта «Тур де Ски»

Норвежец Эмиль Иверсен прокомментировал непопадание в четвертьфинальную стадию спринта на первом этапе «Тур де Ски — 2022» в Ленцерхайде (Швейцария).

«Все довольно просто: я не успеваю развить скорость. На самом деле я хорошо чувствовал себя по ходу пролога, для меня это важно, — приводит слова Иверсена TV2. — Я знаю, что это важная гонка для зачета Тура, но получилось, как получилось. Я начинаю к этому привыкать.

Побегу ли спринт на Олимпиаде? Нет, не собираюсь, он не будет в моем расписании. Я слишком слаб. Это ужасно и стыдно. Я должен признать: мне больно ощущать себя таким слабым лыжником, какой я есть сейчас. Мне стыдно за себя».

Иверсен показал 35-е время в прологе и не попал в тридцатку сильнейших.

Из российских лыжников в четвертьфинал прошли Глеб Ретивых, Александр Большунов, Артем Мальцев, Александр Терентьев и Иван Якимушкин.