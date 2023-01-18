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Сегодня, 11:25

Большунов и Непряева пропустят этап Кубка России в Красногорске

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что его группа, в которую входят Александр Большунов и Наталья Непряева, пропустит этап Кубка России в Красногорске.

«Наша группа на этап в Красногорск не поедет, у нас будет сбор в Сочи, вылетаем 20-го января. Может быть, только Мария Истомина там выступит, но будем смотреть по самочувствию», — приводит слова Бородавко РИА «Новости».

Седьмой этап Кубка России в Красногорске пройдет с 3 по 5 февраля.

Большунов лидирует в общем зачете Кубка России среди мужчин (808 очков), Непряева среди женщин (679 очков).

Источник: РИА Новости
Александр Большунов
Наталья Непряева
Юрий Бородавко
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