Австрийцы выиграли командный спринт в лыжном двоеборье на ЧМ, Россия — 13-я
19:30
Австрийские лыжники Йоханнес Лампартер и Лукас Грайдерер выиграли золото в двоеборье в командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам в немецком Оберстдорфе.
Россияне Самир Мастиев и Александр Миланин показали 13-й результат.
Двоеборье
Оберстдорф (Германия)
Чемпионат мира
Мужчины
Командные соревнования
К-120 + 2 х 7,5 км
1. Австрия (Йоханнес Лампартер, Лукас Грайдерер) — 29.29,7
2. Норвегия (Эспен Андерсен, Ярл Магнус Риибер) — отставание 39,6
3. Германия (Фабиан Риссле, Эрик Френцель) — 1.07,4
13. Россия (Самир Мастиев, Александр Миланин)
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