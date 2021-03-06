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Австрийцы выиграли командный спринт в лыжном двоеборье на ЧМ, Россия — 13-я

19:30
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Австрийские лыжники Йоханнес Лампартер и Лукас Грайдерер выиграли золото в двоеборье в командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам в немецком Оберстдорфе.

Россияне Самир Мастиев и Александр Миланин показали 13-й результат.

Двоеборье

Оберстдорф (Германия)

Чемпионат мира

Мужчины

Командные соревнования

К-120 + 2 х 7,5 км

1. Австрия (Йоханнес Лампартер, Лукас Грайдерер) — 29.29,7

2. Норвегия (Эспен Андерсен, Ярл Магнус Риибер) — отставание 39,6

3. Германия (Фабиан Риссле, Эрик Френцель) — 1.07,4

13. Россия (Самир Мастиев, Александр Миланин)

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