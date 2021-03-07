Вяльбе: «Не надо наезжать на моих спортсменов, а то я могу горло перегрызть»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заступилась за лыжника национальной команды Ивана Якимушкина.

Спортсмен бежал второй этап эстафеты на ЧМ. У него было преимущество в 40 секунд после этапа Алексея Червоткина.

Якимушкин в итоге не смог удержать это преимущество, пропустив вперед себя многих конкурентов.

Напомним, что сборная России заняла второе место.

«Ребята к Ване не имели никаких претензий. Ко мне и Артем подходил, говорил: «Извините, не смог». Ребята, хорошо что вы сопереживаете за то, что у вас что-то не получилось, — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ». - А я никогда не собиралась кого-то ругать за то, что он не может прыгнуть выше головы на сегодняшний день. Мне очень обидно, что я сейчас вижу, читаю, даже вступаю в переписку в «Инстаграме», чего давно не делала. Я говорю: «Подождите. Давайте не говорить того, что вы не знаете по вопросам к сервису. В то же время не надо говорить, что кто-то из спортсменов сделал недостаточно. Все сделали то, что они могли сделать на данный момент. Никто не прогуливался. Но выше головы тоже не прыгнешь».

Мне кажется, всем людям надо уметь радоваться за серебро, когда оно реально твое. В тим-спринте мы не взяли свое. А здесь, если посмотреть все протоколы предыдущих гонок, норвежцы выше нас. Ребята, это надо как-то принять. Так что не надо наезжать на моих спортсменов, а то я могу горло перегрызть. Большунов сказал, что Алексей должен был две минуты привезти? Шутки — это хорошо. На самом деле я говорю, что мы сейчас стали одной командой. Вот реально одна команда. Если бы это было года четыре назад, то, наверное, мы бы сейчас еще лучше выступали. Уверена, что у нас будут хорошие результаты. Мы стали больше друг друга понимать, больше доверять друг другу".