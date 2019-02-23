Анастасия Седова: "Надо равняться на Йохауг"

Россиянка Анастасия Седова, занявшая в скиатлоне на чемпионате мира 9-е место, сказала, что на ее выступление повлияла болезнь и призвала равняться на Терезу Йохауг.

– Чемпионат мира – это турнир, к которому все готовятся и подводятся, так что для меня это хороший результат, ведь две недели назад я болела, – сказала Седова.

– Уже полностью восстановились?

– Да, но вы же знаете, что любая болезнь пагубно влияет на форму.

– Сразу решили не гнаться за лидерами?

– Просто у меня специфика организма, первые километры я иду своим темпом, а потом врабатываюсь. Да, хотелось догнать группу впереди, я пыталась переложиться, но после болезни, видимо, мышцы еще не готовы к такой работе.

– Есть шанс, что по ходу чемпионата окончательно отойдете от болезни?

– Да, конечно, мы верим в это. Все будет хорошо.

– Йохауг непобедима?

– Непобедимых людей нет. Все допускают ошибки, кто-то этим пользуется. Но Тереза, конечно, молодец, талантище, на нее нужно равняться. (Владимир Иванов)​