Американская лыжница отреагировала на победу Непряевой на «Тур де Ски»
Американская лыжница Киккан Рэндалл прокомментировала победу россиянки Натальи Непряевой на «Тур де Ски».
«Это то, что делает «Тур де Ски» таким интересным! — сказала Рэндалл в подкасте FasterSkier. — За шесть гонок ситуация может сильно поменяться. На трассе в Валь-ди-Фьемме сложные подъемы и быстрые спуски. Ты теряешь много энергии и времени, если ты начинаешь паниковать и менять позиции».
По мнению американки, Непряева выступила очень умно с тактической точки зрения.
«Наталья провела гонку очень умно. Когда ты держишься сзади, то не можешь быть чересчур осторожной. Непряева получила заряд уверенности после спринта. Меня впечатлила ее работа на лыжне», — сказала она.
Непряева стала первой россиянкой в истории, которой удалось выиграть в общем зачете «Тур де Ски». В сезонах-2018/19 и 2019/20 она становилась второй.
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